Энергетика
RT на русскомКиев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России
Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Армия и оружие
Стартовала переброска четырех тысяч военных США на Ближний Восток
Более четырех тысяч американских военных мобилизуют на Ближний Восток в течение нескольких дней, пишет 5 января Associated Press со ссылкой на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США подполковника Майка Бернса.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Политика
Иран обратился в Совет Безопасности ООН из-за убийства Сулеймани
Иран обратился в Совет Безопасности ООН в связи с убийством генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел страны Аббаса Мусави.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Космос
В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита
В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причем 50 из них - в Якутске.
Происшествия
Шесть туристов погибли в результате ДТП на курорте в Италии
Политика
В Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране
Проект закона, который планируется рассмотреть в парламенте, предусматривает запрет на присутствие любых иностранных сил в Ираке и использование воздушного пространства страны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Происшествия
В Карелии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
По данным ведомства, пожар произошел в субботу вечером в одной из квартир деревянного дома в поселке Бочилово Пудожского района.
Кино
Национальная сеть кинокритиков объявила лауреатов своей премии
Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Кино
Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»
"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
Армия и оружие
Раскрыты принципы использования ядерной кнопки
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Хоккей
Хоккей. Рене Фазель: МЧМ-2023 точно пройдет в Новосибирске и Омске
Глава международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в России.
Общество
Названы самые подделываемые в России банкноты
В России чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также 500 евро и 100 долларов.
Гаджеты
Названа распространённая ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, для правильной зарядки смартфонов следует соблюдать следующие правила: при наборе 100% уровня зарядки, смартфон следует как можно быстрее снять с зарядки, это делается, чтобы не сокращать ресурс самого аккумулятора. зарядку лучше осуществлять с утра; зарядку лучше осуществлять на уровень 30-50%, тогда ресурс батареи снижается медленнее.
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Политика
В офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев
«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не причастен к приезду в Киев шведского певца Dr. Alban, которому был запрещён въезд в страну.