Энергетика

RT на русскомRT на русскомКиев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
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В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита

В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

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Происшествия

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Политика

В Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране

Проект закона, который планируется рассмотреть в парламенте, предусматривает запрет на присутствие любых иностранных сил в Ираке и использование воздушного пространства страны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
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Национальная сеть кинокритиков объявила лауреатов своей премии

Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков.
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RT на русском 03:54
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«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
RT на русском 06:49
Армия и оружие

Раскрыты принципы использования ядерной кнопки

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Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

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Хоккей. Рене Фазель: МЧМ-2023 точно пройдет в Новосибирске и Омске

Глава международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в России.
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Названы самые подделываемые в России банкноты

В России чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также 500 евро и 100 долларов.
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