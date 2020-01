Более четырех тысяч американских военных мобилизуют на Ближний Восток в течение нескольких дней, пишет 5 января Associated Press со ссылкой на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США подполковника Майка Бернса.

В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.