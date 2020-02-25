Политика
Мой БрянскКиев раскрыл подробности идеи совместного патрулирования Донбасса
Отмечается, что патрулирование будет происходить совместно с представителями ОБСЕ.
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с чего всё началось
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью агентству Liga.net раскрыл подробности идеи патрулирования в Донбассе вместе с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР.РИА Новости04:56
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