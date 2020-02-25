Политика

Мой БрянскМой БрянскКиев раскрыл подробности идеи совместного патрулирования Донбасса

Отмечается, что патрулирование будет происходить совместно с представителями ОБСЕ.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью агентству Liga.net
 раскрыл подробности идеи патрулирования в Донбассе вместе с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР.
РИА Новости04:56

Подробнее о событии

В Госдуме обвинили Киев в нежелании прекратить братоубийственную войну в Донбассе

ФАН07:07

На Украине раскрыли подробности идеи совместного патрулирования Донбасса

Наша версия05:00

Киев раскрыл подробности идеи совместного патрулирования Донбасса

Мой Брянск04:36

В СНБО сообщили подробности идеи совместного патрулирования в Донбассе

РИА Новости04:56

В Киеве раскрыли подробности идеи совместного патрулирования Донбасса

Городовой04:36

Киев раскрыл подробности идеи совместного патрулирования Донбасса

Lenta.ru03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика

В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Спорт

Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ТАСС Спорт 05:21
Общество

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

В апреле 1975 года президент Анвар Садат назначил Мубарака вице-президентом Египта.
Интерфакс 06:11
Общество

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
ТАСС 07:04
Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Газета.Ru 23 февраля в 02:13
Культура

Калининградская область увеличит объемы рибейтов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил об увеличении объема рибейтов в регионах.
Культуромания 06:20
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Общество

Елена Малышева отреагировала на критику цен в её медицинском центре

Ведущая телепрограммы о здоровье Елена Малышева ответила возмущённым фанатам, пожаловавшимся на то, что цены на приёмы в её медицинском центре слишком высоки.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала

Lenta.ru 01:41
Футбол

«Рубин» расторг контракт с Башкировым

Казанский футбольный клуб «Рубин» разорвал контракт с полузащитником Евгением Башкировым.
News.ru вчера в 10:40
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Политика

Трамп: США поставят Индии военные вертолеты на общую сумму в $3 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставит Нью-Дели боевую технику, в том числе военные вертолеты, на общую сумму $3 млрд.
Инфорос вчера в 05:06
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
VSE42.RU 04:11
Экономика

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
ТАСС 03:10
Наука

Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа

РИА Новости 06:38
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия вчера в 16:15
Транспорт

Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:31
Происшествия

Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
РИА Новости 05:04
Экономика

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
РБК 03:35
Общество

Московский дворец молодежи реконструируют к 2022 году

Московский дворец молодежи был построен в 1982-1988 годах.
Интерфакс 06:35
Общество

Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

ТАСС 02:02
Космос

В Самаре построят планетарий и астрономический парк

Территорию вокруг планетария благоустроят. В настоящее время идет речь о создании там "астрономического парка".
Ревизор.ру 23 февраля в 13:00
Культура

Зиверт: на«Евровидение» отправила бы Панайотова

Среди главных претендентов называют Полину Гагарину, Юлию Зиверт и Александра Панайотова.
Рамблер вчера в 12:19
Общество

Представлена статистика с численностью ДТП в России

Известия 06:39
Общество

Власти Петербурга отказали в марше памяти Немцова из-за неясности аббревиатуры «РФ»

Коммерсантъ 06:59
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Татарстан-24 вчера в 08:50
Политика

Песков разъяснил, как будут приниматься поправки в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сейчас рассматриваются несколько вариантов принятия поправок в Конституцию.
РИА Новости 05:00
Армия и оружие

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
РБК 23 февраля в 02:29
Политика

Путин рассказал о цели национальных проектов

Президент России Владимир Путин заявил, что результатом национальных проектов должно стать поступательное развитие страны.
Московский Комсомолец 01:55
Экономика

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
РИА Новости 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Мячеславович Данилов
Украинский мэр
Украинский государственный и политический деятель. Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года. Городской голова Луганска, губернатор Луганской области, народный депутат Украины V созыва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Согласно действующей Конституции Украины, координационный орган при президенте Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Украины. Был образован указом президента Украины в 1996 году. 25 декабря 2014 года Верховной радой был принят закон, расширяющий полномочия СНБО и его секретаря, что, по мнению наблюдателей, сделало СНБО вторым по значимости органом власти на Украине.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное