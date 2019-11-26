Политика

RT на русскомRT на русскомКиев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
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с чего всё началось

Киев надеется на санкции США против «Северного потока — 2»

Киев рассчитывает, что возможные новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока — 2", заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
РИА Новости07:34

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Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией

Lenta.ru08:20
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Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:51
Спорт

Глав спортивных федераций экстренно вызвали в Кремль

Руководителей российских спортивных федераций созвали на экстренное совещание в администрацию президента.
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Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Газета.Ru 07:34
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Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня вчера в 07:34
Политика

Эстония призвала объединиться против агрессии России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
Lenta.ru 06:05
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вести.Ru вчера в 06:06
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Врач назвала опасные ошибки при лечении насморка

Врач-оториноларинголог Кира Базаркина дала рекомендации по лечению насморка, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 08:40
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru 03:45
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Происшествия

Петрозаводский маньяк Ипатов умолял суд не давать ему пожизненное

Невские Новости 08:26
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

Назван лучший по качеству жизни город России

Известия 10:25
Армия и оружие

Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой

Avia.pro вчера в 04:48
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В разделе на сайте Кремля, где публикуется информация о переговорах президента России с украинским коллегой Владимиром Зеленским, использовали фотографию Василия Голобородько — персонажа, которого Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» до своего избрания на пост президента страны.
РБК 10:33
Общество

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
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Политика

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РИА Новости 06:19
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Авто

Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ

Компания BMW лидирует в составленном топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ с результатом 21 353 реализованных автомобиля.
Tvoe-avto.com вчера в 07:48
Гаджеты

Huawei начала тестировать EMUI 10 для Honor 10, Honor V10 и Honor 8X

Astera 23 ноября в 15:36
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Военное дело вчера в 10:24
Общество

Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов

Вести.Ru 02:18
Музыка

Участница из Польши выиграла «Детское Евровидение»

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение – 2019" выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор с песней Superhero, передает ТАСС.
Москва 24 24 ноября в 15:02
Политика

Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).
Труд вчера в 07:41
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru вчера в 02:18
Киберспорт

Роман Дворянкин покинет Virtus.pro

Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Dota2.ru 10:04
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