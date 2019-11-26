с чего всё началось

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.

Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

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