Политика
RT на русскомКиев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
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Киев рассчитывает, что возможные новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока — 2", заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.РИА Новости07:34
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