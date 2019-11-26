Политика

RT на русскомRT на русскомКиев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
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с чего всё началось

Киев надеется на санкции США против «Северного потока — 2»

Киев рассчитывает, что возможные новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока — 2", заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
РИА Новости07:34

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали позицию Киева по «Северному потоку — 2»

RT на русском11:53

На Украине назвали санкции США «инструментом в переговорах» с Россией

Известия09:50

Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией

Lenta.ru08:20

В Киеве санкции США назвали инструментом в переговорах с Россией по газу

РБК09:02

На Украине рассказали о новом способе остановить «Северный поток-2»

Московский Комсомолец07:48

В Киеве понадеялись на срыв запуска «Северного потока – 2» благодаря США

Взгляд.ру07:36

Киев надеется на санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новости07:34
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

В Сочи возбуждено дело о доведении до самоубийства девушки-следователя

Коммерсантъ Ростов-на-Дону 08:30
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Спорт

Главы спортивных федераций срочно вызваны в Кремль

Для обсуждения возможных санкций Всемирной антидопинговой организации (WADA) в Кремль срочно вызваны главы спортивных федераций.
МонаВиста 05:34
Армия и оружие

Герасимов провёл в Баку встречу с главой Военного комитета НАТО

RT на русском 10:23
Происшествия

В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
РБК 12:35
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Энергетика

На Украине цены на газ для промпредприятий не изменятся в декабре

Украинский "Нафтогаз" сохранит цены на газ для промпредприятий страны в декабре на том же уровне, что и в ноябре, сообщила во пресс-служба компании.
Вести.Финанс 10:01
Армия и оружие

Минобороны России: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

Целью провокации станет представление роликов в виде «доказательств преступлений сирийских властей и действия ВКС РФ против мирных жителей».
RuNews24.ru вчера в 23:01
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
РИА Новости 08:18
Происшествия

Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве

Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Газета.Ru 09:45
Общество

Шнуров назвал российское общество дико агрессивным

Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию.
Газета.Ru 12:23
Футбол

Локомотив — Байер 0:1 (1-й тайм)

Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 12:02
Политика

Названа «настоящая причина» чеченской войны

В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Lenta.ru вчера в 18:46
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Актуальные Новости 05:42
Здоровье

Астраханские больницы получили новые «Скорые»

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в торжественной обстановке вручил главным врачам региональных больниц ключи от 39 автомобилей скорой помощи.
Московский Комсомолец 06:02
Гаджеты

Xiaomi Redmi K30 и Redmi K30 Pro официально представят 10 декабря

Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг, в своей публикации в социальной сети Weibo, сообщил дату выпуска флагманских смартфонов Redmi K30 и Redmi K30 Pro – аппараты будут представлены 10 декабря.
MobiDevices 04:46
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Культура

Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой»

Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
Радио Sputnik 12:54
Происшествия

Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома

В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
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Наука

Создано оружие против бактерий, устойчивых к антибиотикам

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Экономика

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
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Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
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Гаджеты

Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X

Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
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Общество

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
ТАСС 09:00
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников.
RT на русском 07:25
Хоккей

«Вашингтон» хочет провести матч НХЛ в России

Руководство хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» рассматривает идею проведения матча НХЛ в России в следующем сезоне.
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Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
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