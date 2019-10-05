Политика

ТАССТАССКиев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
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Саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться в конце октября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает
 УНН.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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