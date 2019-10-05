с чего всё началось

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.

Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

Политика Путин: Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА "Новости".

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Здоровье В Новосибирской области склады заполнены невостребованной вакциной Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева опровергла информацию о дефиците вакцин в регионе.

Политика Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.

Происшествия Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.

Игры Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.

Авто Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.

Авто Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.

Футбол Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.

Политика Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.

Политика Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.

Политика Генпрокуратура Украины начала пересмотр «дела Байдена» Эпизод с закрытием дела украинской газовой компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которых был сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, в свое время занимавший пост в совете директоров Burisma.