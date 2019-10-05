Политика

ТАССТАССКиев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться в конце октября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает
 УНН.
РБКвчера в 20:20

Подробнее о событии

Саммит «нормандской четверки» может состояться в конце октября

Эхо Москвы01:30

Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

ТАССвчера в 16:36

Глава МИД Украины назвал возможные сроки саммита в «нормандском формате»

РБКвчера в 20:20

Украина рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

Московский Комсомолецвчера в 17:55

Киев надеется, что встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет в конце октября

Комсомольская правдавчера в 17:47

Глава МИД Украины надеется на встречу «нормандской четвёрки» в конце октября

Life.ruвчера в 17:15

МИД Украины анонсировал возможные сроки встречи в «нормандском формате»

Коммерсантъвчера в 21:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Культура

Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой

Cyber.sports.ru 03 октября в 14:59
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости 03 октября в 18:42
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Общество

Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на красной дорожке премьеры «Короля» в Лондоне

Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли.
Popcornnews.ru вчера в 08:29
Транспорт

СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов

Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Футбол

Шварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»

Газета.Ru вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала видео со свадьбы с Владимиром Чоповым в Италии

Недавно знаменитость показала в Instagram видео со свадьбы в Италии.
OAnews 01:21
Политика

Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
РИА Новости вчера в 18:43
Происшествия

Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая отказалась от ДНК-теста

Отечественная певица Анастасия Стоцкая отказалась делать ДНК-тест, чтобы доказать всем, что ее ребенок не был рожден от Филиппа Киркорова, с которым у нее несколько лет назад был роман.
Bimru.ru вчера в 00:29
Космос

Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»

По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.
Московский Комсомолец вчера в 07:04
Шоу-бизнес

Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой

Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.
Вечерняя Москва вчера в 12:19
Политика

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.
Lenta.ru 01:39
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Интерфакс вчера в 14:50
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан вчера в 04:58
Единоборства

Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229

Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Общество

Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет

Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Газета.Ru вчера в 14:20
Здоровье

Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
Medical Note 03 октября в 08:04
Происшествия

В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Гаджеты

Видеокарты NVIDIA Ampere стоит ожидать на рынке до середины будущего года

Ряд профильных СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что видеокарты NVIDIA на базе чипов с архитектурой Ampere выйдут в первой половине 2020 года.
Игромания.ру вчера в 18:31
Происшествия

Американцев задержали за порчу Пизанской башни

На итальянской Пизанской башне задержали двух американских туристов после того, как они поцарапали достопримечательность.
Газета.Ru вчера в 20:16
Хоккей

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал дебют российского вратаря

Газета.Ru 01:14
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РБК вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки

Навка и Чернышов будут исполнять главные роли в представлении, в рамках которого исполнят опасные трюки без страховки.
Bimru.ru 03 октября в 06:50
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное