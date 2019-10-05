с чего всё началось

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.

Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

Происшествия В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак В МЧС рассказали, как можно отпугнуть агрессивную собаку, которая готовится к нападению. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости».

Единоборства ММА. Корешков проиграл американцу Ларкину на Bellator 229 Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение в бое полусредней весовой категории от американца Лоренса Ларкина в результате раздельного решения судей.

Общество Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Общество «Райффайзенбанк» закроет отделения в пяти городах России По словам пресс-службы банка, офисы, которые остаются востребованными у клиентов, будут продолжать работать и дальше.

Политика Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Происшествия В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Транспорт СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Космос «Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС» Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».

Происшествия Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.

Футбол Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.

Космос В России появятся еще четыре космонавта В ходе нового набора в отряд космонавтов, который будет длиться до 1 июня 2020 года, планируется отобрать четырех человек, заявил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отдохнула с детьми в Планетарии 70-летняя Алла Пугачева вместе Максимом Галкиным воспитывает двоих детей: дочь Лизу и сына Гарри, которым в прошлом месяце исполнилось шесть лет.

Авто Tesla установила новый рекорд продаж Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).

Авто Audi разработает новое четырехдверное электрическое купе Электрическая новинка выполнена в стиле моделей Sportback, а в основу модели ляжет платформа PPE, которая была разработана совместно с маркой Porsche.

Политика Новак рассказал о цене транзита газа через Украину Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.

Политика Россия поставила точку в вопросе подачи воды в Крым из Украины После воссоединения Крыма с Россией Украина прекратила поставку воды в республику по Северо-Крымскому каналу.

Экономика Выплата пенсионерам от 5 до 15 тысяч единовременно: дано разъяснение Отмечается, что выплата полагается гражданам от Пенсионного фонда РФ. Единовременно пенсионеры могут получить от 5 до 15 тысяч рублей.

Космос Российская система защитила МКС от столкновения с космическим мусором За текущий год российская Система контроля космического пространства (СККП) выдала 19 предупреждений об опасных сближениях отечественных спутников с объектами в космосе.

Спорт Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.

Происшествия Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.