Политика
ТАССКиев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
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с чего всё началось
Саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться в конце октября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает УНН.РБКвчера в 20:20
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Киев надеется, что встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет в конце октября
Комсомольская правдавчера в 17:47
Украина рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Московский Комсомолецвчера в 17:55
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