Политика

Газета.RuГазета.RuКиев расторг договоры аренды с посольством России

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Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
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