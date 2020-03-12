Политика

Газета.RuГазета.RuКиев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
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