Политика
Газета.RuКиев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
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На ближайшие тысячи лет нам точно не нужны помещения для резиденции посла России, новых помещений посольства и консульства страны-оккупанта.
— Юрий Сиротюк, украинский политикРБК 10:25
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Энергетика
Названа себестоимость нефтедобычи в России
По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
Армия и оружие
Российские субмарины смогут стать невидимыми для радаров противника
Политика
Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы
Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
Футбол
УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020
По информации ряда источников, УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Происшествия
В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина
В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
Политика
Польский эксперт по энергетике дал прогноз о судьбе Северного потока-2
Россия обязательно достроит морской газопровод Северный поток-2, даже несмотря на санкции, введение которых российские власти заранее предвидели, заявил польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк 8 марта в интервью изданию Polske Radio.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Политика
Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы, 13 марта, Соединенные Штаты запрещают въезд из Европы.
Футбол
Манчестер Юнайтед забил ЛАСКу пять безответных мячей в Лиге Европы
Вена, 12 марта 2020, 22:49 — REGNUM 12 марта на стадионе «Линцер» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 между командами «ЛАСК» и «Манчестер Юнайтед».
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Спорт
ВФЛА оштрафовали на 10 миллионов долларов за допинговый скандал
Шоу-бизнес
Меган Маркл свела к минимуму общение с Кейт Миддлтон
Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о сведенном к минимуму общении с супругой герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Политика
В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников
ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
В Израиле выявили коронавирус у двух прилетевших из Москвы туристов
Последние новости таковы: в Израиле были «пойманы» с данной заразой два туриста из Москвы.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Футбол
«Челси» отменил тренировку и проверил футболистов на коронавирус
Сообщается, что все тесты показали отрицательные результат.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Общество
Крупнейшая игровая выставка E3 отменяется из-за коронавируса
Electronic Entertainment Expo(E3), ежегодная выставка индустрии компьютерных игр, проводимая Entertainment Software Association, отменяется из-за проблем с коронавирусом, сообщает Bloomberg.