Политика
Газета.RuКиев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
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На ближайшие тысячи лет нам точно не нужны помещения для резиденции посла России, новых помещений посольства и консульства страны-оккупанта.
— Юрий Сиротюк, украинский политикРБК 10:25
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Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Политика
СМИ сообщили о тесте президента Бразилии на коронавирус
Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 21
В Белоруссии 21 человек заразились коронавирусом, пишет пресс-служба Минздрава республики.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Напомним, в феврале США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Общество
Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз
С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Хоккей
Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса
Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Общество
На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусом выявлено на Украине. Об этом в четверг сообщили в Минздраве страны.
Наука
Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля
Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Финансы
Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля
Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что для рубля интервенции Банка России — «капля в море» (10 марта регулятор потратил на них всего 3,6 млрд руб.), хотя его и поддерживает отсутствие закупок иностранной валюты.
Армия и оружие
Турция закрыла свое воздушное пространство для ВКС России
Анкара, 12 марта 2020, 20:26 — REGNUM Власти Турции запретили самолетам воздушно-космических сил России пролетать через турецкое воздушное пространство.
Энергетика
Нефтяники РФ заявили о готовности работать при низких ценах
Руководители ведущих нефтяных компаний России после совещания у главы министерства энергетики России Александра Новака заявили о готовности работать при низких ценах на нефть.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Происшествия
В Индии зафиксирована первая смерть от коронавируса
В индийском штате Карнатака скончался первый человек от коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения и социального обеспечения штата.
Финансы
США обвалили главные биржи Европы
На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Армия и оружие
В Сирии сфотографировали уникальные гигантские 180-мм пушки С-23
В Сирии до сих пор используют гигантские советские 180-мм пушки С-23.
Футбол
Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса у Ругани
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду уведомил клуб о том, что пока не вернётся в Италию из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Происшествия
В Иванове задержали предполагаемых убийц 13-летнего мальчика
Силовики в Ивановской области задержали подозреваемых в убийстве пропавшего 13-летнего мальчика, поиски которого продолжались более двух недель.
Общество
Меркель заявила, что коронавирус угрожает 70% населения Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 11 марта заявила о том, что до 70% населения страны могут заболеть новым коронавирусом, так как против него нет вакцины.