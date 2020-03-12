На ближайшие тысячи лет нам точно не нужны помещения для резиденции посла России, новых помещений посольства и консульства страны-оккупанта.

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Политика Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.

Политика СМИ сообщили о тесте президента Бразилии на коронавирус Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.

Энергетика Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Общество Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.

Финансы Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что для рубля интервенции Банка России — «капля в море» (10 марта регулятор потратил на них всего 3,6 млрд руб.), хотя его и поддерживает отсутствие закупок иностранной валюты.

Энергетика Нефтяники РФ заявили о готовности работать при низких ценах Руководители ведущих нефтяных компаний России после совещания у главы министерства энергетики России Александра Новака заявили о готовности работать при низких ценах на нефть.

Происшествия В Индии зафиксирована первая смерть от коронавируса В индийском штате Карнатака скончался первый человек от коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения и социального обеспечения штата.

Финансы США обвалили главные биржи Европы На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.

Шоу-бизнес Пелагея получила звание заслуженной артистки России В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.