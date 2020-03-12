Политика
Газета.RuКиев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
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Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Общество
Количество жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек
Вечером в четверг, 12 марта, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Италии превысило тысячу человек.
Финансы
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой н данные торгов.
Футбол
Отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке перенесены из-за коронавируса
Сообщается, что ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке были отложены на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса.
Футбол
Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии Роналду
Министр здравоохранения португальского острова Мадейра Педру Рамош сообщил, что у нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и членов его семьи нет симптомов китайского коронавируса COVID-19.
Футбол
«Атлетико» победил «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Первая игра в Мадриде завершилась победой команды Симеоне с таким же счетом, и поединок перешел в дополнительное время, на четвертой минуте которого Фирмино с передачи Вейналдума забил второй мяч хозяев поля.
Авто
Дилеры ждут ажиотажного спроса на автомобили из-за роста курса доллара
Производители автомобилей уже приступили к анализу цен и рисков в связи с резким ослаблением курса рубля.
Экономика
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников
ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Британия согласилась принять участие в саммите «ядерной пятерки»
Поддержку решения провести встречу «пятерки» СБ ООН выразила Великобритания, сообщает 12 марта издание «Коммерсантъ».
Общество
Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
Транспорт
Госдума в первом чтении приняла депутатский законопроект об ОСАГО
Как уже сообщало АСН, в октябре 2019 г. Госдума отложила рассмотрение правительственного законопроекта об ОСАГО.
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Происшествия
Полиция Киева задержала напавших на советника главы СНБО
Полиция Киева задержала 15 человек, напавших на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Кино
Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах
Лос-Анджелес, США, 12 марта 2020, 10:27 — REGNUM Сразу две главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney получила старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Общество
МЧС продлило штормовое предупреждение в Калининградской области
Региональное управление МЧС продлило штормовое предупреждение в Калининградской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Наука
Морские черепахи едят грязный пластиковый мусор из-за запаха пищи
Американские зоологи заявили, что морские черепахи едят в океане грязный пластик, в первую очередь, из-за запаха еды.
Происшествия
В Саратове суд освободил подростка по делу о подготовке убийств
Наука
Ученые рассчитывают найти темную материю в ближайшее время
Российские ученые спрогнозировали обнаружение частиц, из которых состоит темная материя.