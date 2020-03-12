Политика
Газета.RuКиев разорвал договоры аренды земли с посольством России
Киевский городской совет расторг с посольством России договоры аренды земельных участков в Подольском районе - решение было принято на заседании органа местного самоуправления в четверг, 12 марта. На этих трех участках должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
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Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
Автоспорт
Из 9 обследованных заражён только сотрудник McLaren
Было подтверждено, что это сотрудник McLaren Racing. В результате команда объявила об отказе от участия в Гран При Австралии.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Общество
В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 13 марта до 74,03 рубля
Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, что на два рубля 56 копеек выше предыдущего показателя.
Общество
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Политика
Украина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу
Власти Украины решили закрыть две трети пунктов пропуска через границу. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства страны.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус
Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
Здоровье
В Петербурге у 129 горожан подозревают коронавирус
Почти полторы тысячи человек в Петербурге находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса.
Футбол
У некоторых игроков «Лестера» нашли симптомы коронавируса
Симптомы коронавируса были выявлены у ряда игроков «Лестера». Об этом рассказал наставник клуба АПЛ Брендан Роджерс.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Происшествия
Сотрудников липецкого ГУ МЧС обвинили в получении взяток
Статья, по которой ведется расследование, — «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Школьники Казахстана досрочно выйдут на каникулы
Нур-Султан, 12 марта 2020, 11:55 — REGNUM Начало весенних каникул в школах Казахстана перенесли на 16 марта 2020 года.
Гаджеты
Опубликован новый график обновлений до Android 10 для смартфонов Nokia
В этом году темпы сбавились, но уже многие смартфоны получились операционную систему Android 10.
Политика
Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом
Бразильский чиновник Фабио Вайнгартен заразился новым типом коронавируса COVID-19 по приезде из США.
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Футбол
Мовсесьян назначен и. о. главы селекционного отдела ЦСКА
Исполняющим обязанности селекционного отдела московского ЦСКА назначен Андрей Мовсесьян.
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы.
Политика
Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.