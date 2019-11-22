с чего всё началось

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».

Авто Tesla представила электрический пикап Cybertruck Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck с необычным дизайном и высокими характеристиками.

Происшествия У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.

Общество Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.

Единоборства Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.

Фигурное катание Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.

Здоровье Доктора научили гипертоников лечиться без таблеток Доктора научили гипертоников лечиться без таблеток. Они сообщают, что больным нужно лишь придерживаться определенных рекомендаций.

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Происшествия Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.