Политика
КоммерсантъКиев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
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с чего всё началось
"Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", — заявил Кориневич в интервью изданию "Левый берег", отвечая на вопрос, рассматривается ли Украиной применение военной силы для реализации "стратегии возвращения" Крыма.РИА Новости14:34
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«Блещет не умом, а идеями»: В Госдуме прокомментировали «стратегию Украины по возвращению Крыма»
Комсомольская правда08:50
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