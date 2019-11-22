Политика

КоммерсантъКоммерсантъКиев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
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"Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", — заявил Кориневич в интервью изданию "Левый берег
", отвечая на вопрос, рассматривается ли Украиной применение военной силы для реализации "стратегии возвращения" Крыма.
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