Энергетика
Журналистская правдаКиев разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»
Украинское руководство выдало государственной организации «Нафтогаз Украины» разрешение на подписание с российской компанией «Газпром» соглашения, касающегося урегулирования споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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«Нафтогазу» разрешили подписать договор с «Газпромом» о транзите газа на 5 лет
Rambler News Service11:05
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