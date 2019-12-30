Энергетика

Журналистская правдаЖурналистская правдаКиев разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

Украинское руководство выдало государственной организации «Нафтогаз Украины» разрешение на подписание с российской компанией «Газпром» соглашения, касающегося урегулирования споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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«Нафтогазу» разрешили подписать соглашения с «Газпромом»

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ТАСС11:11

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Известия11:14

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«Нафтогазу» разрешили подписать договор с «Газпромом» о транзите газа на 5 лет

Rambler News Service11:05
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