Политика
Lenta.ruКиев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа
Украина будет требовать от России компенсацию, если «Газпром» продолжит отстаивать позицию по продлению контракта на транзит газа на прежних условиях. Об этом заявил в среду, 11 сентября, исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:21, Вашингтон
Футбол
Караваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»
Бомбардир.ру 08:05
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Премьер России Дмитрий Медведев в ходе программы «Диалог» ранее заявил, что власти готовят законопроект, который позволит иностранцам — выпускникам российских вузов получить гражданство России в упрощённом режиме.
RT на русском 10:56
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
RT на русском 06:25
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Шоу-бизнес
Леонид Якубович вернулся с отпуска и передвигается в инвалидном кресле
Газета Кемерова 12:02
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
NewInform вчера в 13:42
Наука
Астероид погубил всех динозавров, врезавшись в Землю 66 млн лет назад
60 миллионов лет назад астероид, диаметр которого составил свыше 80 км, врезался в побережье современной Мексики.
МедиаПоток вчера в 13:42
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.
Expert.ru вчера в 11:01
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Футбол
Новый футбольный еврокубковый турнир будет называться «Лига конференций»
Новый клубный турнир под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит название "Лига конференций", сообщает Bild.
РИА Новости 12:34
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39
Политика
Bloomberg узнало о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, однако это вызвало резко негативную реакцию у Джона Болтона, занимавшего пост советника по нацбезопасности.
RT на русском 12:17
Армия и оружие
ООН заподозрила коалицию США в военных преступлениях в Сирии
ООН заявила, что коалиция во главе с США в Сирии и проправительственные силы республики в ходе войны могли совершать военные преступления, сообщают СМИ со ссылкой на доклад организации.
Взгляд.ру 09:58
Экономика
Новак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали повышение нефтяных цен
Россия и Саудовская Аравия не обсуждали возможность повышения нефтяных цен на встрече министра энергетики России Александра Новака и нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиз бен Сальман.
REGNUM 02:59
Общество
Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино
Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Происшествия
В здании одного из подразделений Минюста произошел пожар
В центре Москвы горит здание, где расположены подразделения Министерства юстиции России. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 13:04
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о новых украинских обстрелах и гибели бойца
Один из бойцов Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела, устроенного украинскими карателями, сообщил 11 сентября журналистам глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
REGNUM 09:50
Общество
В России с начала года собрали более 360 млн рублей курортного сбора
С начала года в трех регионах — Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях — было собрано 361 млн рублей курортного сбора.
Росбалт 11:48
Общество
Иван Демидов возглавит парк «Зарядье»
В 2000-е Демидов ушёл из музыкальной журналистики и начал вести телепрограмму «Канон» и «Русский взгляд» на телеканале «Московия», а в 2005-м стал главредом канала «Спас».
Говорит Москва 12:29
Общество
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы
Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы работодатель предоставил ему возможность пройти диспансеризацию.
ТАСС вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Политика
Меркель больше не считает США защитником Европы
США больше не будут автоматически защищать Европу, поэтому европейцам нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, заявила канцлер Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.
Российская газета 08:49
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55