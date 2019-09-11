Украина будет требовать от России компенсацию, если «Газпром» продолжит отстаивать позицию по продлению контракта на транзит газа на прежних условиях. Об этом заявил в среду, 11 сентября, исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, передает ТАСС.

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

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