Украинская сторона намеренно не предоставляет первичные радиолокационные данные по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 года. Об этом заявил в беседе с ФАН депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин. Парламентарий уверен, что речь идет о стремлении Киева сокрыть истинные причины преступления.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 462

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине. 1,2K

Футбол Аленичев назвал Тиля и Крала самыми провальными трансферами «Спартака» Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о самых провальных трансферах «красно-белых» за последние годы.

Происшествия Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения. 4

Общество В США похоронили Джорджа Флойда В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе. 1

Общество В ФТС разъяснили причину задержек международных посылок Москва, 9 июня 2020, 20:35 — REGNUM Задержка зарубежных посылок, доставляемых в России, могла возникнуть из-за проблемы экспресс-перевозчиков, некоторые из которых оказались не готовы к новым условиям работы, продиктованным пандемией коронавируса. 313

Здоровье В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом «Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе. 131

Экономика Депутат АКЗС рассказал о том, когда в Алтайском крае заработают полигоны и экотехнопарки По словам депутата, ООО «ВторГеоРесурс» (Рубцовская зона) в 2019 году приобрело объект обработки твердых коммунальных отходов - линию стоимостью 5,5 млн рублей.

Происшествия Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии. 14

Происшествия В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. 363

Футбол Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Газета.ру.

Шоу-бизнес Пригожин ответил подписчице на совет не позориться Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма". 52

Кино Киану Ривз оценил сценарий новой «Матрицы» Актеры Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити в трилогии «Матрица», рассказали, что заставило их согласиться на съемки в четвертой части франшизы. 27

Политика Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной. 1