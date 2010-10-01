Политика
NewInformКиев скрывает данные по катастрофе MH17 намеренно — депутат Швыткин
Украинская сторона намеренно не предоставляет первичные радиолокационные данные по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 года. Об этом заявил в беседе с ФАН депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин. Парламентарий уверен, что речь идет о стремлении Киева сокрыть истинные причины преступления.
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Депутат Швыткин указал на сокрытие Украиной истинных причин крушения МН17
Политическая Экспертиза19:22
Депутат ГД Швыткин уверен в намеренном сокрытии Киевом данных по катастрофе MH17
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Общество
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Газета Metro 12:17
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«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
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Депутат АКЗС рассказал о том, когда в Алтайском крае заработают полигоны и экотехнопарки
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Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира
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МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
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