Политика
ИзвестияКиев собрался искать альтернативу Минским соглашениям
Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил. Об этом он сообщил во вторник, 7 января, в интервью изданию Bild.
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Политика
В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана
Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
Армия и оружие
Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Хоккей
Губерниев запустил флешмоб после скандала с трансляциями финала МЧМ-2011. Он вызвал Канделаки и Тарасова
Общество
Грузовик Сотникова повреждён на третьем этапе ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова повредил машину на третьем этапе ралли-марафона «Дакар».
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране превысило 50
Количество погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман достигло 56 человек.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Хоккей
Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ
Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов
Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.
Армия и оружие
НАТО выводит часть воинского контингента из Ирака
НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны.
Гаджеты
CES 2020: Acer представила новые ноутбуки-трансформеры
На выставке CES 2020 компания Acer представила свои новые недорогие ноутбуки-трансформеры Spin 3 и Spin 5, неординарный лэптоп ConceptD 7 Ezel и рабочую станцию ConceptD 700.
Общество
В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода
Положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории России, в Сибири температура выше средней на 20 градусов, сообщил «РИА Новости» и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Спорт
WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Экономика
Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года
Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов
Хоккеист приобрел дом в Беверли-Хиллз. Стоимость дома оценивается в 11,2 млн долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Футбол
Как удивить Абрамовича и саудовского короля: владелица «Конфаэль» о сходстве шоколада и металла, таланте Бернара Арно и вкусах китайцев
Новый гость проекта, владелица кондитерской компании «Конфаэль» Ирина Эльдарханова (с оценкой состояния в $30 млн входила в рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes), только на первый взгляд не имеет отношения к индустрии здорового питания.
Политика
В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.
Экономика
В России ожидается падение ставок по кредитам
В целом ожидается консолидация сектора за счёт различных поглощений и слияний.
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
Шоу-бизнес
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман Максим Галкин поделился снимками с празднования Рождества.
Экономика
Услуга за услугой: для бизнеса ДФО создают новые меры поддержки
В госкомпании уверены: объединение услуг упростит инвесторам работу и привлечет новых.
Космос
Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими
Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Гаджеты
Nokia возродит еще одну легендарную кнопочную модель телефона
Для перевыпуска взят телефон из классической линейки Nokia – 3310, который был представлен в феврале 2017 года.