Политика
ИзвестияКиев собрался искать альтернативу Минским соглашениям
Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил. Об этом он сообщил во вторник, 7 января, в интервью изданию Bild.
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Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Политика
Асад перешел на русский язык на встрече с Путиным
Президент Сирии Башар Асад на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным перешел на русский язык.
Шоу-бизнес
Певица Адель взволновала поклонников своей худобой
Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины
Известный российский доктор Мясников озвучил в СМИ пять бесполезных народных методов лечения.
Авто
Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S
В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
Фигурное катание
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Начало телепоказа шоу было запланировано на 17:30 по московскому времени, но в это время канал, согласно обновленной сетке, будет транслировать «Угадай мелодию», а затем «Кто хочет стать миллионером».
Армия и оружие
Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
Экономика
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Футбол
«Ливерпуль» заключил контракт с Nike
Хоккей
Заварухин: «Сибири» повезло, когда Доус не попал в пустые ворота
Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3 ОТ).
Политика
Гуайдо вновь принес присягу «временного президента» Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо смог прорваться через оцепление полиции и войти в здание парламента, где повторил клятву и вновь провозгласил себя временным президентом страны.
Армия и оружие
Британия снова направит корабли в Ормузский пролив
Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
Авто
Genesis показал конкурента BMW X5
Корейская компания Genesis, которая фактически является премиальным подразделением Hyundai,показала снимки кроссовера GV80, который может составить конкуренцию BMW X5 или Mercedes-Benz GLE.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
Гаджеты
Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой
Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
Политика
Болтон пообещал дать показания на слушаниях по импичменту Трампу
Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон объявил, что готов дать показания по делу об импичменте главе Белого дома.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Политика
Премьер Греции подтвердил Трампу интерес к участию в программе F-35
Премьер Греции Кириакос Мицотакис во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, которую транслировало ERT, подтвердил интерес Афин к программе создания новейших истребителей-бомбардировщиков F-35.
Футбол
Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у «России 1» — 11,8%. У ближайшего конкурента, «Первого канала», этот показатель по итогам ушедшего года равен 10,4%, у НТВ — 8,9%.
Политика
На Украине попытались объяснить отказ Германии в военной помощи
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко попытался объяснить, почему Германия отказалась предоставлять Киеву военную помощь.
Политика
В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.
Авто
Состоялся европейский дебют Volkswagen Arteon R-Line Edition
Volkswagen Arteon R-Line Edition будет окрашен в оттенок Moonstone Grey, который невероятно гармонично сочетается с черной крышей автомобиля.
Кино
Тарантино получил премию «Золотой глобус»
Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Авто
На ЗАЗ начнут выпуск автомобилей Lada
Украинские издание Glavcom сообщает о том, что на мощностях Запорожского автозавода был налажен мелкосерийный выпуск автомобилей Lada.
Шоу-бизнес
Меган Маркл растрогала фанатов встречей с девочкой под дождем
В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.
Общество
SteamSpy: пользователи Steam в 2019 году приобрели почти вдвое меньше игр, чем в 2018-м
Первый серьёзный рывок произошёл шесть лет назад: с 557 игр в год в 2013-м до 1609 тайтлов в 2014-м.