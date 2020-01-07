Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил. Об этом он сообщил во вторник, 7 января, в интервью изданию Bild.

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Политика Болтон пообещал дать показания на слушаниях по импичменту Трампу Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон объявил, что готов дать показания по делу об импичменте главе Белого дома.

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