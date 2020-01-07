Политика
ИзвестияКиев собрался искать альтернативу Минским соглашениям
Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил. Об этом он сообщил во вторник, 7 января, в интервью изданию Bild.
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Армия и оружие
Пентагон: Иран нанес ракетный удар по двум базам США в Ираке
Иран обстрелял базы США в Ираке баллистическими ракетами. Атакованы были как минимум два объекта, заявили в Пентагоне.
Политика
Иран пригрозил ударами по Дубаю и Хайфе в случае атаки по стране
Корпус Стражей Исламской революции заявил, что в случае удара по иранской земле целью атак станут такие города, как Дубай и Хайфа.
Хоккей
Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ
Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
Политика
Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе
Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков.
Армия и оружие
Российский военный корабль частично повреждён у берегов Сирии
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Общество
Потепление в России сохранится до конца недели
Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Политика
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
Армия и оружие
В Сенате сообщили о подготовке ответа США после атаки Ирана
США проводит "полную оценку" ситуации в Ираке, дабы определить подходящие меры для ответа Ирану.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Кино
Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей
Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Политика
Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Армия и оружие
Экипажи Су-25СМ на юге России до лета проведут более 30 учений
Штурмовики Су-25СМ до 1 июня 2020 года будут задействованы в трёх десятках учений на юге страны.
Наука
Разработана вакцина от болезни Альцгеймера
Международная команда учёных предложила свой подход к профилактике болезни Альцгеймера: исследователи разработали комбинацию двух вакцин, которые действуют одновременно на две мишени - два патологических белка.
Кино
В финальном сезоне «Люцифера» появится темнокожий Бог
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей
Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
Футбол
Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Футбол
Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России
Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Армия и оружие
Военные США в Сирии движутся к военной базе у границы с Ираком
Американские военные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор приведены в состояние высшей боевой готовности на фоне ударов Ирана по базам США в Ираке.
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Происшествия
В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии
Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.