Политика

ИзвестияИзвестияКиев собрался искать альтернативу Минским соглашениям

Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил. Об этом он сообщил во вторник, 7 января, в интервью изданию Bild.
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В Киеве заявили, что не отказываются от поиска альтернативы минским соглашениям

ТАСС13:15

Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям

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МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям

Российская газета13:48

На Украине назвали условия отказа от минских соглашений

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Киев назвал условия поиска альтернативы Минским соглашениям

Московский Комсомолец13:29

Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям

Известия16:05

Украина заявила о возможных поисках альтернативы Минским переговорам

Комсомольская правда14:22
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Пентагон: Иран нанес ракетный удар по двум базам США в Ираке

Иран обстрелял базы США в Ираке баллистическими ракетами. Атакованы были как минимум два объекта, заявили в Пентагоне.
Российская газета 19:23
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Иран пригрозил ударами по Дубаю и Хайфе в случае атаки по стране

Корпус Стражей Исламской революции заявил, что в случае удара по иранской земле целью атак станут такие города, как Дубай и Хайфа.
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Хоккей

Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ

Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
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Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета 17:25
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Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»

На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
OAnews 15:11
Политика

Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе

Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 10:30
Армия и оружие

Российский военный корабль частично повреждён у берегов Сирии

Avia.pro вчера в 02:44
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости 05 января в 18:12
Общество

Потепление в России сохранится до конца недели

Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Вести.Ru 04:55
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru 18:11
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Политика

В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
РИА Новости 20:32
Армия и оружие

В Сенате сообщили о подготовке ответа США после атаки Ирана

США проводит "полную оценку" ситуации в Ираке, дабы определить подходящие меры для ответа Ирану.
РЕН ТВ 20:01
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Кино

Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей

Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
РИА Новости 01:45
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа

Взгляд.ру 00:33
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета вчера в 20:42
Политика

Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.
РИА Новости 09:05
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия 10:48
Армия и оружие

Экипажи Су-25СМ на юге России до лета проведут более 30 учений

Штурмовики Су-25СМ до 1 июня 2020 года будут задействованы в трёх десятках учений на юге страны.
RT на русском 20:28
Наука

Разработана вакцина от болезни Альцгеймера

Международная команда учёных предложила свой подход к профилактике болезни Альцгеймера: исследователи разработали комбинацию двух вакцин, которые действуют одновременно на две мишени - два патологических белка.
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В финальном сезоне «Люцифера» появится темнокожий Бог

Popcornnews.ru 07:00
Общество

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
ТАСС 05:45
Футбол

Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
РИА Новости 06:39
Футбол

Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России

Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
RT на русском 15:23
Футбол

Артем Дзюба встретил Рождество в стиле Гарри Поттера

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Происшествия

У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости вчера в 05:50
Армия и оружие

Военные США в Сирии движутся к военной базе у границы с Ираком

Американские военные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор приведены в состояние высшей боевой готовности на фоне ударов Ирана по базам США в Ираке.
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Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей

«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
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Происшествия

В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии

Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 05:06
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