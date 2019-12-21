Политика
Lenta.ruКиев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев осознают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Интерфакс».
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Министр энергетики Украины сообщил о повышении тарифа на транзит российского газа
Комсомольская правда10:11
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