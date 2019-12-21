Политика

Lenta.ruLenta.ruКиев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев осознают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава Минэнерго Украины заявил, что тариф на транзит российского газа будет увеличен

ТАСС05:24

Киев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа

Lenta.ru07:48

Минэнерго Украины анонсировало рост тарифов на транзит российского газа

REGNUM06:55

На Украине заявили о росте тарифов на транзит газа из России

РЕН ТВ06:03

Глава Минэнерго Украины сообщил об увеличении тарифа на транзит российского газа

Взгляд.ру06:44

Министр энергетики Украины сообщил о повышении тарифа на транзит российского газа

Комсомольская правда10:11

Украина согласилась с повышением цены на транзит газа

News.ru10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Известия 08:17
Биатлон

Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования

Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Вести.Ru 09:50
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»

По словам представителя ЕК, Евросоюз (ЕС) не поддерживает ограничительных мер против предприятий, «ведущих легальный бизнес».
РБК 06:37
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

РИА Новости 08:33
Авто

Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Народные новости вчера в 20:32
Здоровье

Названо количество половых актов, чтобы не получить рак простаты

«Некоторые исследования показали, что мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается», - добавил врач.
Соловей.Инфо 05:40
Энергетика

Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России

Россия неоднократно отмечала, что готова сохранить часть транзита через Украину, несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2». При этом российская сторона призывала учесть в новом договоре интересы обеих сторон, а также обнулить претензии к «Газпрому».
Известия 06:13
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily вчера в 08:07
Футбол

Экс-игрок «Зенита» Ансальди показал дом после ограбления

Дом защитника «Торино» Кристиана Ансальди ограбили в Италии. Преступники забрали с собой ценные вещи.
Бомбардир.ру 09:40
Политика

Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд

Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
РБК 09:51
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Известия 04:15
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
Политика

Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции

Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции допустил изменение Конституции и предложил уточнить норму об ограничении количества сроков, в течение которых один гражданин вправе занимать пост главы государства.
Коммерсантъ 19 декабря в 12:38
Политика

В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

РИА Новости вчера в 11:08
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
Транспорт

Новые правила маркировки автомобилей утвердили в России

Российские автомобилисты будут обязаны со следующего года наносить специальную маркировку в ряде случаев.
Вечерняя Москва 19 декабря в 11:45
Спорт

Шанава выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Словении

Французский лыжник Люка Шанава одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в словенской Планице.
РИА Новости 09:42
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 08:08
Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
Культура

Кирилл Цыганов из Кстова стал победителем шоу «Танцы»

Названы имена победителей в шоу «Танцы». Победа досталась Кириллу Цыганову из Кстова Нижегородской области.
Нижегородская Правда вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Угрожавший Пригожину отец Фриске обвинил в конфликте журналистов

Напомним, неприятная история получила свое развитие после того, как Иосиф Пригожин высказался о том, что Наталье Фриске не следует копировать образ покойной сестры.
Рамблер 10:05
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Ведомости вчера в 07:11
Авто

Автомобили марки Lexus признали самыми надежными

Rusargument 02:22
Религия

В РПЦ рассказали, допустимо ли православному человеку брать кредиты

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.
Газета.Ru 07:58
Футбол

Барселона — Алавес 1:0 (1-й тайм)

«Барселона» принимает «Алавес» в 18-м туре Ла Лиги.
Sports.ru 05:45
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
РИА Новости 09:25
Шоу-бизнес

Певица Кети Топурия спровоцировала слухи о второй беременности

Популярная российская певица Кети Топурия спровоцировала слухи о своей второй беременности.
Актуальные Новости 09:05
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Анатольевич Оржель
Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное