Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев осознают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Интерфакс».

Киев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа

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