Энергетика
Lenta.ruКиев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев осознают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр энергетики Украины сообщил о повышении тарифа на транзит российского газа
Комсомольская правда10:11
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия
В Апатитах подростки напали на полицейских
Единоборства
Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Мчуну в бою за титул WBC Silver
Россиянин Денис Лебедев потерпел поражение от южноафриканца Табисо Мчуну в бою за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) Silver в первом тяжелом весе.
Армия и оружие
Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ
«Киев гонит к вам огромные составы с техникой и танками, так что, господа ополченцы, готовьте РПГ, ПТУРы и все, что у вас есть!» — предупредил очевидец.
Энергетика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Политика
Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»
Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Политика
Главред Global Times: Китай и Россия должны поддерживать друг друга на фоне трений с США
По словам главреда, президент РФ "хорошо понимает, что китайско-американским отношениям не хватает взаимного уважения".
Политика
Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Музыка
Papa Roach выступит на фестивале «Рок над Волгой»
Общество
Гороскоп на день: каким знакам зодиака повезет 20 декабря
Пятница 20 декабря станет невероятно успешным и продуктивным днем, особенно для тех знаков зодиака, чья работа связана с умственным трудом.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Футбол
Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1). Это 50-й гол 32-летнего футболиста за каталонскую команду и сборную Аргентины в 2019 году.
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией
Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Киберспорт
Разработчики PUBG до сих пор банят по 100 тысяч читеров в неделю
Студия PUBG Corp продолжает банить по 100 тысяч читеров в неделю в шутере PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Ансальди показал дом после ограбления
Происшествия
На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии
На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Режиссер добавил муж Асмус не стал препятствовать участию актрисы в откровенной сцене, поскольку понимал значимость проекта для жены.
Наука
Ученые сумели увеличить время консервации органов для пересадки
Российские ученые использовали газ для консервации органов.
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Хоккей
Хартли продлил контракт с «Авангардом»
Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли продлил контракт, сообщается в официальном Twitter-аккаунте клубе.
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.