Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.

Украина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа

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