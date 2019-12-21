Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваУкраина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа

Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Украина увеличит тариф на транзит российского газа

Life.ru10:46

Глава Минэнерго Украины заявил, что тариф на транзит российского газа будет увеличен

ТАСС05:24

Украина согласилась с повышением цены на транзит газа

News.ru10:00

Киев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа

Lenta.ru07:48

Минэнерго Украины анонсировало рост тарифов на транзит российского газа

REGNUM06:55

Глава Минэнерго Украины сообщил об увеличении тарифа на транзит российского газа

Взгляд.ру06:44

Министр энергетики Украины сообщил о повышении тарифа на транзит российского газа

Комсомольская правда10:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Космос

Корабль Starliner планируется вернуть на Землю через 48 часов — Boeing

Красная весна вчера в 10:39
Происшествия

В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Lenta.ru 17:04
Армия и оружие

Украинских военных научат вести уличные бои

Известия 18 декабря в 18:39
Политика

Владимир Ельченко, экс-постпред Украины при ООН: через ООН мы создаем доказательную базу преступлений РФ и держим уровень давления на Москву (Укрiнформ, Украина) (Укрiнформ)

18 декабря Ельченко завершил четырехлетнюю каденцию на посту постоянного представителя Украины при ООН, которую занимал с декабря 2015 года.
ИноСМИ 10:52
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» пополнит ВМФ РФ

В настоящее время на предприятии «Севмаш» продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвёртого поколения, а также идёт подготовка в передаче Военно-морскому флоту РФ атомной подлодки проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир».
REGNUM вчера в 02:12
Фигурное катание

Загитова попробовала себя в парном катании

Российская фигуристка Алина Загитова попробовала выполнить элемент из парного катания. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте teamzagitova.
Lenta.ru 11:07
Музыка

В Казани проходит концерт фестиваля «Татар жыры»

Сегодня в Казани на площадке КРК "Пирамида" проходит концерт в рамках XX Международного фестиваля "Татар жыры".
Реальное время 11:01
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 08:08
Энергетика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru 15:33
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости вчера в 00:21
Армия и оружие

Пентагон: Турцию надо держать ближе к НАТО

Турцию надо держать ближе к НАТО, сообщил 20 декабря журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
REGNUM вчера в 12:22
Происшествия

Многодетного отца из Гатчины арестовали по громкому делу о педофилии

Газета.Ru 18 декабря в 07:12
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном джакузи

На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.
Дни24 13:30
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер 12:18
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета 19 декабря в 03:47
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 15:20
Гаджеты

Перенесён старт продаж смартфона с гибким экраном Motorola Razr

REGNUM 07:46
Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный вчера в 21:33
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости вчера в 20:23
Общество

Александр Васильев рассказал, в чем нужно встречать Новый год

Ведущий программы "Модный приговор", историк моды и искусствовед Александр Васильев в беседе с "Говорит Москва" дал совет, в наряде какого цвета встречать Новый год.
РИА Новости 06:07
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Вести.Ru 09:25
Происшествия

Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский умер

Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.
RT на русском 17:11
Армия и оружие

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с заявлением начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о том, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту.
РЕН ТВ 18 декабря в 10:28
Армия и оружие

Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии

По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
RuNews24.ru вчера в 09:06
Общество

В Индии из-за протестов погибли 11 человек

NewInform 02:35
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в мотеле Лас-Вегаса

Как минимум пять человек погибли, еще 13 пострадали при пожаре в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе.
Известия 14:26
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости 13:57
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 08:48
Шоу-бизнес

Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе вышли в свет после скандала

Напомним, последние появились на фоне скандала, разразившегося после участия актрисы в постельной сцене фильма «Текст».
StarHit.ru 18 декабря в 18:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Анатольевич Оржель
Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное