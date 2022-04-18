Lenta.ruКиев согласился с предложением ООН создать гуманитарную группу для координации с РоссиейКиев согласился с предложением ООН создать гуманитарную контактную группу для координации с Россией.Lenta.ruУкраинские власти согласились на предложение ООН по созданию гуманитарной контактной группы с РФ для решения гуманитарных вопросов на Украине, заявил замгенсека ООН по гумвопросам Мартин Гриффитс.РИА НовостиТакже Киев поддержал гуманитарное прекращение огня.ФАНО ходе 54-го дня военной операции России на Украине -- в онлайн-трансляции «Ъ».КоммерсантъЧитать далееСвернутьПолитика СегодняПолитика СегодняSolenka.infoФАНRB НовостиПодробнее о событииУкраина приняла предложения ООН по созданию гуманитарной группы для координации с РоссиейРИА Новости12:54Киев согласился с предложением ООН создать гуманитарную группу для координации с РоссиейLenta.ru12:47Киев согласен создать гуманитарную группу для координации действий с МосквойRB Новости12:15Украина согласилась создать гуманитарную группу для координации с РоссиейРБК12:34Украина согласилась с предложением ООН о создании гуманитарных групп с РоссиейФАН12:25Киев принял предложение ООН по созданию гуманитарной группы для координации с РФРадио Sputnik12:23Украина согласилась с созданием гуманитарной группы координации с РоссиейМосковский Комсомолец12:43Показать ещёОценить261Поделиться