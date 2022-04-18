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Киев согласился с предложением ООН создать гуманитарную группу для координации с Россией

Киев согласился с предложением ООН создать гуманитарную контактную группу для координации с Россией.
Lenta.ru
Украинские власти согласились на предложение ООН по созданию гуманитарной контактной группы с РФ для решения гуманитарных вопросов на Украине, заявил замгенсека ООН по гумвопросам Мартин Гриффитс.
РИА Новости
Также Киев поддержал гуманитарное прекращение огня.
ФАН
О ходе 54-го дня военной операции России на Украине -- в онлайн-трансляции «Ъ».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Украина приняла предложения ООН по созданию гуманитарной группы для координации с Россией
РИА Новости12:54
Киев согласился с предложением ООН создать гуманитарную группу для координации с Россией
Lenta.ru12:47
Киев согласен создать гуманитарную группу для координации действий с Москвой
RB Новости12:15
Украина согласилась создать гуманитарную группу для координации с Россией
РБК12:34
Украина согласилась с предложением ООН о создании гуманитарных групп с Россией
ФАН12:25
Киев принял предложение ООН по созданию гуманитарной группы для координации с РФ
Радио Sputnik12:23
Украина согласилась с созданием гуманитарной группы координации с Россией
Московский Комсомолец12:43

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