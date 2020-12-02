Прогноз на матч «Манчестер» Юнайтед – «ПСЖ»: команды забьют меньше 3 голов

Статистика В 5 последних матчах «МЮ» в ЛЧ команды забивали больше 2.5 голов В 4 из 5 последних матчах в ЛЧ «ПСЖ» не забивал более 1 гола «МЮ» не пропускал больше 1 мяча 6 из 7 последних матчах в ЛЧ В 6 из 7 последних домашних матчах «МЮ» в ЛЧ одна из команда покидала поле без забитых мячей Не более 3 голов забивались в 12 из 14 последних домашних матчей «МЮ» в ЛЧ «Манчестер» Юнайтед – «ПСЖ».