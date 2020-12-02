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РБК
РБК

Киев сообщил о бойкоте встречи СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР

По словам собеседника агентства, к участию приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова. Об этой встрече также сообщало Донецкое агентство новостей со ссылкой на МИД ДНР.В источнике
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Rusvesna.su

Выступление представителей Республик Донбасса в ООН — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Rusvesna.su09:55
РИА Новости

В Донецке назвали участие ДНР и ЛНР в заседании Совбеза ООН прорывом

РИА Новости10:38
Московский Комсомолец

Украина решила бойкотировать встречу Совбеза ООН

Московский Комсомолец05:36
ТАСС

Слуцкий назвал «проталкиванием двойных стандартов» бойкот Киевом встречи в СБ ООН

ТАСС10:09
Известия

Киев обвинил Россию в попытке сорвать парижские договоренности

Известия07:49
Национальная служба новостей

«Признание де-факто». В России объяснили, что значит встреча СБ ООН с ДНР и ЛНР

Национальная служба новостей10:13
Интерфакс

Представители ДНР/ЛНР собираются выступить 2 декабря на встрече в СБ ООН

Интерфаксвчера в 14:28

Сборная Финляндии по лыжам снялась с двух этапов Кубка мира

«Тренерский штаб сборной Финляндии по лыжным гонкам совместно с экспертами в медицинской сфере принял решение об отказе от участия в этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении.
REGNUM06:05

Верховный суд постановил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без масок

Верховный суд РФ разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты (СИЗ), если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом.
ТАСС02:46

Прогноз на матч «Манчестер» Юнайтед – «ПСЖ»: команды забьют меньше 3 голов

Статистика В 5 последних матчах «МЮ» в ЛЧ команды забивали больше 2.5 голов В 4 из 5 последних матчах в ЛЧ «ПСЖ» не забивал более 1 гола «МЮ» не пропускал больше 1 мяча 6 из 7 последних матчах в ЛЧ В 6 из 7 последних домашних матчах «МЮ» в ЛЧ одна из команда покидала поле без забитых мячей Не более 3 голов забивались в 12 из 14 последних домашних матчей «МЮ» в ЛЧ «Манчестер» Юнайтед – «ПСЖ».
Букмекеры.рф10:34

Мурашко заявил, что вакцину «Спутник V» получили уже более 100 тыс. человек из групп риска

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
ТАСС10:06

Уголовное дело возбудили по факту гибели троих детей на пожаре в Оренбургской области

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам по факту гибели троих детей в результате пожара в частном доме в Новотроицке Оренбургской области.
ТАСС03:54