Киев сообщил о бойкоте встречи СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР
По словам собеседника агентства, к участию приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова. Об этой встрече также сообщало Донецкое агентство новостей со ссылкой на МИД ДНР.В источнике
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«Признание де-факто». В России объяснили, что значит встреча СБ ООН с ДНР и ЛНР
Национальная служба новостей10:13