Разведение сил в зоне конфликта началось достаточно неожиданно - ранее запуск этого процесса неоднократно срывался. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил в Донбассе в районе пилотной зоны у населенного пункта Золотое, сообщает украинское агентство УНИАН.

Киев сообщил о начале разведения сил в Золотом

Хоккей «Спартак» обыграл «Йокерит» и одержал пятую победу подряд в КХЛ Московский "Спартак" нанес поражение финскому "Йокериту" и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей.

Политика Зеленский отреагировал на начало разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало процесса разведения войск в районе Золотого в Донбассе.

Гаджеты В России представили самый удобный кнопочный телефон Российская компания «Иной» объявила о выпуске телефона Inoi 117B.

Происшествия Акула напала на двух британских туристов в Австралии Два британца пострадали в результате нападения акулы в популярном месте для подводного плавания между островами Уитсандей и Хук недалеко от австралийского Эрли-Бич.

Политика У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Космос Скончался академик Николай Анфимов Сегодня скончался крупный ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, член РАН Николай Анфимов.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Гаджеты Apple выпустила новые AirPods Pro Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2. Знаменитый аналитик Мин-Чи Ко рассказал, что новое устройство будет иметь корпус iPhone 8, а по «начинке» будет близко к iPhone 11.

Общество Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Политика В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Общество Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.

Общество Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Происшествия Стрелявшему в сослуживцев солдату предъявили обвинение в убийстве Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц.

Здоровье Гипертоникам могут начать бесплатно выдавать тонометры по ОМС В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать обеспечивать пациентов приборами для мониторинга состояния здоровья, передаёт «Ъ». В первую очередь их планируют выдать 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления.

Армия и оружие В Афганистане ликвидировали более 50 талибов На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы.

Происшествия На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.