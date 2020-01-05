Энергетика
РБККиев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз. Об этом написал в Facebook глава газотранспортной компании Сергей Макогон.
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Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Авто
Назван топ-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020 году
Шоу-бизнес
Алёна Шишкова высказалась о методах воспитания матери Тимати
Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова прокомментировала историю со своей дочерью Алисой, которая облизала бабушкины ноги.
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану оружием в $2 трлн
Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по территориям Ирана "новейшим оружием", если Тегеран решит ударить по американским военным базам.
Армия и оружие
Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео
Несколько минут назад в распоряжении ресурса Avia.pro оказались сведения о том, что иранские военные формирования и про-иранские группировки на территории Ирака, провели серию мощных атак против американских военных объектов.
Происшествия
В Камбодже 36 человек погибли при обрушении строящегося здания
Тридцать шесть человек погибли при обрушении строящегося здания в городе Кеп, столице одноименной провинции Камбоджи, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Khmer Times.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Шоу-бизнес
Боярская показала фото без макияжа
Instagram Российская актриса Елизавета Боярская показала фото без макияжа.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Технологии
Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7
Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
Общество
В Совфеде прокомментировали идею скорректировать брачный возраст
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не ожидает дополнительного снижения возраста вступления брак, однако считает, что может быть увеличено количество оснований, позволяющих несовершеннолетним гражданам создавать семью.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Культура
Авторы «Союза спасения» рассказали, как зрителям воспринимать фильм
Продюсеры фильма "Союз спасения" Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе "Сегодня вечером" на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Спорт
Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Устюгов и Большунов в тройке
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Футбол
Кокорин и Малком приступили к тренировкам
Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Общество
Контактные зоопарки планируют запретить трогать животных
Российские контактные зоопарки, которые не закрылись после вступления в силу норм о запрете на их деятельность, планируют посадить животных в клетки и запретить посетителям их трогать, следует из опроса 2ГИС.
Теннис
Серена Уильямс призналась в любви к Кузнецовой
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Армия и оружие
NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
Политика
МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии
Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Хоккей
Сборная Казахстана разгромно уступила Германии на МЧМ-2020
В первом матче утешительного раунда МЧМ-2020, сборная Казахстана проиграла команде Германии со счетом:4:0.