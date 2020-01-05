Энергетика

РБКРБККиев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз. Об этом написал в Facebook глава газотранспортной компании Сергей Макогон.
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Москва и Киев сумели избежать наихудшего сценария по газовому спору

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Украина получает оплату, несмотря на сокращение транзита газа

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Газета.Ru00:58

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

РБК02:55
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Политика

Иран обратился в СБ ООН в связи с убийством Сулеймани

МИД Ирана сообщил, что руководство страны обратилось в Совет Безопасности ООН в связи с убийством генерала Касема Сулеймани.
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Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
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Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
РБК 00:39
Армия и оружие

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Газета.Ru 03:59
Происшествия

Пьяный водитель в Италии сбил группу немецких туристов, есть погибшие

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В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Армия и оружие

РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году.
Известия 05:21
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
РИА Новости 02:46
Происшествия

Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Хоккей

Овечкин рассказал, что смотрел матч МЧМ Россия — Швеция

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.
News.ru 04:57
Происшествия

Вооруженного мужчину остановили на входе в дом творчества в Ростове-на-Дону

Мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения, остановили сотрудники охраны.
Вести.Ru 06:03
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Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда

Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
РБК 02:05
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Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости 01:59
Кино

Время похорон

Своей всепоглощающей жадностью Дисней не только убивает знаковую вселенную, но и ставит ее поклонников в неловкое положение.
Эхо Севера 04:40
Экономика

С 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Шахтинские известия вчера в 07:29
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости 03 января в 20:35
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
REGNUM 04:54
Авто

Названы способы зимой ускорить прогрев машины

ToDay News Ufa 02 января в 08:21
Энергетика

Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан».
Военное обозрение 05:43
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В Иране прощаются с убитым генералом Сулеймани

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Армия и оружие

В Донбассе двое боевиков подорвались на неизвестном устройстве

ИА Новороссия вчера в 12:26
Армия и оружие

США направят 3 тысячи военных на Ближний Восток

Пентагон одобрил отправку около 3 тыс. военных на Ближний Восток «в связи с возросшей угрозой», сообщают Reuters и Associated Press (AP).
Коммерсантъ 03 января в 13:34
Политика

Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию

Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку турецких военных в Ливию, нарушающее "резолюцию Совета Безопасности (ООН) по Ливии" и подрывающее международные усилия разрешить кризис в стране, передает саудовское агентство новостей SPA заявление МИД страны.
РИА Новости вчера в 20:40
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии

Pravda.Ru вчера в 09:07
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов

Компания, которая управляет аэропортом Стамбула, запретила туроператорам и агентствам встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля, сообщает АТОР.
РИА Новости 02:05
Происшествия

В ДТП в Охинском районе погиб человек

По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир внедорожника.
АСТВ 05:11
Политика

Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
РИА Новости 06:03
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 02 января в 05:12
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
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