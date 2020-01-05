Энергетика

РБКРБККиев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз. Об этом написал в Facebook глава газотранспортной компании Сергей Макогон.
Читать в источнике
Комментировать87

Подробнее о событии

Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

Вести.Ruвчера в 09:30

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

RT на русскомвчера в 03:26

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

РБКвчера в 02:55

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

Lenta.ruвчера в 01:46

В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

Известиявчера в 03:38

Оператор ГТС Украины получает оплату в полном объеме, несмотря на сокращение транзита

ПРАЙМ04 января в 11:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Гаджеты

Раскрыта дата производства нового поколения Nintendo Switch

По словам инсайдера, который ссылается на данные тайваньских представителей цепочки поставок, уже в этом квартале представители Nintendo запланировали начать серийное производство нового поколения консоли.
Ferra 06:33
Футбол

Даниеле Де Росси объявил о завершении карьеры

Итальянский полузащитник Даниеле Де Росси завершил карьеру в возрасте 36 лет, информирует Football Italia.
Спорт-Экспресс 13:32
Политика

Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 12:32
Религия

Медведев с супругой приехали в храм Христа Спасителя на богослужение

Продлится богослужение несколько часов. Медведев традиционно встречает Рождество в этом храме.
RT на русском 16:52
Технологии

Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

The GEEK 11:52
Общество

Первая леди Украины появилась на публике в шлепках

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Lenta.ru 11:37
Гаджеты

Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку

Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
iXBT.com 09:05
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости 07:43
Авто

УАЗ опубликовал детали о «Русском Прадо»

Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Автоновости дня 03:31
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.
RT на русском 16:38
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Вести.Ru 10:17
Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной

21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
StarHit.ru вчера в 16:00
Армия и оружие

Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани

Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
РИА Новости 16:32
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Известия 14:39
Кино

Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер

Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Газета.Ru вчера в 22:20
Гаджеты

CES 2020: NUC-компьютер Intel Ghost Canyon вмещает полноразмерный видеоадаптер

Корпорация Intel, по сообщению ресурса Engadget, демонстрирует на выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе (Невада, США) самый мощный NUC-компьютер в своей истории — систему Ghost Canyon.
3DNews 06:38
Шоу-бизнес

36-летняя Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки

Скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала.
Вокруг ТВ 09:28
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 03:21
Энергетика

На сколько подорожает бензин в 2020 году

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак отметил, что стабильности цен на топливо в 2020 году удастся добиться благодаря так называемом «демпфирующему механизму», который действует в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России.
Rambler News Service 04 января в 04:00
Кино

Стартовали съемки нового «Бэтмена»

Inc-news.ru 16:33
Футбол

СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
RT на русском 15:43
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 02:23
Культура

Скончался художник Джон Балдессари

Artguide.com 11:51
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Газета.Ru 11:33
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
РБК 05:42
Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
РИА Новости 02:27
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Происшествия

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

РБК 18:11
Футбол

Тотти не советовал бы самому себе переходить в «Рому»

Бывший капитан и спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти раскритиковал свой бывший клуб. Итальянец планирует стать футбольный агентом.
Спорт-Экспресс 01:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное