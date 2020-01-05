Энергетика
РБККиев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз. Об этом написал в Facebook глава газотранспортной компании Сергей Макогон.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн кубометров в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн кубометров в сутки», – написал Макогон в своем Facebook.Взгляд.ру02:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Политика
Иран отказался от ограничений ядерного соглашения
Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное иранское телевидение.
Армия и оружие
Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу
Американское посольство в Ираке подверглось ракетному обстрелу, об этом 5 января сообщает Al Arabia.
Политика
Памятник Бандере могут установить на Украине недалеко от границы с РФ
Как передавало ИА REGNUM, 1 января в некоторых городах Украины прошли шествия, посвященные дню рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Происшествия
В Таиланде задержали двух россиян за секс на пляже
В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Спорт
Наталья Непряева стала второй в общем зачете «Тур де Ски»
Хоккей
Сборная России уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Российские хоккеисты стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира (игроки на старше 20 лет), который прошел в Чехии.
Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Политика
Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
Общество
В России хотят скорректировать брачный возраст
В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
Хоккей
Почему Канаду не оставили «три на пять»? Спорное решение в финале МЧМ
Футбол
Денис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор»
Хоккей
Россия отдала Канаде победу в финале МЧМ
Сборная России уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира со счетом 3:4. Наша «молодежка» не знает побед на МЧМ с 2011 года, когда она в драматичном финале обыграла сборную «Кленовых листьев» в Баффало.
Армия и оружие
Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Гаджеты
Huami показала суперзащищенные умные часы Amazfit T-Rex
Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Политика
Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы
Общество
В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр
Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Хоккей
Хет-трик Кейна не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Две шайбы в составе «Кэпиталз» забросил Якуб Врана. Хет-трик оформил форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Политика
Трамп пригрозил ударами по полусотне объектов в Иране
Президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска готовы атаковать 52 цели на территории Ирана в случае агрессии со стороны исламского государства.
Общество
В России сегодня вводятся ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемых цитрусовых из Китая.
Культура
Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров
Армия и оружие
ВКС РФ пополнятся шестью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС
Вооруженные силы РФ в текущем году получат шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенных новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.
Музыка
Арсен Мукенди из Иванова выступил в финале «Голоса»
Гаджеты
Тройная камера и врезанная фронталка. OnePlus 8 Lite на новом рендере
Интересно, что на макетах в верхней части экрана имеется достаточно большой вырез, в то время как на рендере фронтальная камера просто врезана в дисплей по центру.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.