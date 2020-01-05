с чего всё началось

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз. Об этом написал в Facebook глава газотранспортной компании Сергей Макогон.

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

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