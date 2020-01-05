Энергетика

Вести.RuВести.RuОператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января. Как стало известно, в первый день 2020 года объем транзита российского газа через Украину упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.
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Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

Вести.Ruвчера в 09:30

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

РБКвчера в 02:55

В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

Известиявчера в 03:38

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

RT на русскомвчера в 03:26

Москва и Киев сумели избежать наихудшего сценария по газовому спору

Московский Комсомолецвчера в 06:11

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

Lenta.ruвчера в 01:46

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51
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Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лидсом» (1:0) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
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В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Вести.Ru 10:17
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Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

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Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение

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Хавбек нижнекамского «Нефтехимика» Денис Макаров стал игроком казанского «Рубина».
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Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.
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Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

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Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
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