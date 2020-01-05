с чего всё началось

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз. Об этом написал в Facebook глава газотранспортной компании Сергей Макогон.

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

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Гаджеты AMD покажет на CES 2020 видеокарту с трассировкой лучей Источники из Южной Кореи сообщают, что уже завтра, 6 января, компания AMD представит в рамках выставки CES 2020 первую видеокарту на архитектуре RNDA2.

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Происшествия Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

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Экономика Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

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Политика США потребовали от Ирака пересмотра решения о выводе иностранных войск В госдепартаменте США заявили о разочаровании решением иракских властей о выводе иностранного военного контингента с территории страны и потребовали его пересмотра.

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Армия и оружие Эрдоган отправил турецких военных в Ливию Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.