Энергетика

РБКРБККиев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз. Об этом написал в Facebook глава газотранспортной компании Сергей Макогон.
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Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

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Оператор ГТС Украины получает оплату в полном объеме, несмотря на сокращение транзита

ПРАЙМ04 января в 11:01
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Коммерсантъ вчера в 13:30
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Что нужно знать в 2020 году каждому, у кого есть автомобиль

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Власти Хабаровского края считают, что экономической целесообразности в строительстве моста через реку Уссури в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" на данном этапе нет, так как возможности пункта пропуска задействованы всего на 30%, заявил РИА Новости глава региона Сергей Фургал.
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Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
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"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
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Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

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Армия и оружие

РФ знает, как превратить новые истребители США в старые самолеты – The National Interest

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Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Газета.Ru вчера в 07:48
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Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
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Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70.
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Шоу-бизнес

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Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну.
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Армия и оружие

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Китти Спенсер — старшая дочь родного брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд приняла предложение миллионера Майкла Льюиса, который владеет сетью британских магазинов Whistles, выйти замуж.
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Народный артист России Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
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