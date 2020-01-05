Энергетика
РБККиев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз. Об этом написал в Facebook глава газотранспортной компании Сергей Макогон.
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Общество
В России планируют изменить возраст вступления в брак
В настоящие момент, согласно законодательству России, органы местного самоуправления по месту жительства могут разрешить вступить в брак лицам в возрасте 16 лет, однако для этого должны быть уважительные причины.
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Происшествия
Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму
Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Космос
Наша Солнечная система, возможно, захватила «чужие» кометы
Шоу-бизнес
У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой
У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»
Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Футбол
Бранислав Иванович отказался от нового контракта с «Зенитом»
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович отказался подписывать новый контракт с клубом.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери
Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Хоккей
Россияне сыграют с канадцами в финале молодежного ЧМ по хоккею
Фигурное катание
Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Происшествия
На балконе в Киеве нашли связанные тела двух девушек
Связанные тела в шкафу нашла владелица жилья, сдававшая его погибшим. Судя по множественным ножевым ранениям, девушки были жестоко убиты.
Армия и оружие
Российские подлодки превзошли американские только в одном
Российская многоцелевая подлодка проекта "Ясень-М" "Казань", которую все никак не передадут флоту из-за возникших в ходе испытаний трудностей, вызывают сейчас наибольшую тревогу на Западе.
Хоккей
В сборной Канады помнят о 0:6 в группе и хотят отомстить России в финале МЧМ-2020
Лайв Канада U20 — Россия U20 в финале МЧМ-2020 "Россия – Канада – нет ничего лучше" Главный тренер молодёжной сборной Канады Дэйл Хантер считает, что чувствительное поражение от России на групповом этапе ничего не значит перед финалом.
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Шоу-бизнес
Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.
Происшествия
В Сети появилось предполагаемое видео крушения самолета в Алма-Ате
Хоккей
Ферраро: на МЧМ Аскаров ничего не мог поймать. Это нервы, или игра была слишком быстрой
Ожидал от него совсем другую игру, но он ничего не мог поймать, ему постоянно забрасывали со стороны ловушки, его ноги постоянно двигались.
Армия и оружие
Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде
Музыка
Блогер Наталья Краснова снялась в клипе певца Алексея Воробьева
Челябинская блогер Наталья Краснова снялась в клипе Алексея Воробьева на песню «Пляшем я и Маша».
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Кино
Первые зрители высоко оценили «Вторжение» Бондарчука
Например, актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал «Вторжение» «гениальным» фильмом, а Константин Крюков, снимавшийся в фильмах «9 рота» и «Спасти Пушкина», отметил высочайший уровень спецэффектов.
Происшествия
Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке
В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.