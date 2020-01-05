Энергетика
РБККиев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз. Об этом написал в Facebook глава газотранспортной компании Сергей Макогон.
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Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Общество
Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Наука
Построена модель взаимодействия лекарств с человеческим организмом
Ученые из Университета Миннесоты создали математический алгоритм, который моделирует ключевые параметры, влияющие на взаимодействия между молекулами, имеющими несколько сайтов связывания.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 уже 14 января
Уже 14 января американская корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Это значит, что разработчик перестанет выпускать обновления и патчи безопасности для этой программной платформы.
Армия и оружие
Тегеран ответил на угрозы Трампа нанести удар по объектам Ирана
Командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа об ударе по 52 объектам в Иране, сообщило РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию IRIB.
Футбол
Адриан: в данный момент Клопп — лучший тренер в мире
Вратарь "Ливерпуля" Адриан высказался по поводу наставника "красных" Юргена Клоппа, передает Daily Mail.
Футбол
Микель Артета: «После работы с Бьелсой игроки лучше понимают футбол и растут как личности»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о коллеге из «Лидса» Марсело Бьелсе накануне встречи между клубами в Кубке Англии.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух своих военных в Донбассе
Здоровье
Наиболее опасные ресторанные блюда назвал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор назвал ресторанные блюда, при употреблении которых возрастает риск отравления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Общество
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.
Армия и оружие
Тело генерала Сулеймани доставлено в Иран
В воскресенье тело погибшего в Ираке в результате авиаудара США командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани было доставлено в Иран.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
Политика
Пушков предложил США отдать Техас
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте предложил США вернуть штат Техас Мексике.
Здоровье
Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы
Умеренное потребление колбасы не вредит здоровью. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Хоккей
Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
Баскетбол
«Даллас» уступил «Шарлотт» в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Дончича
"Даллас Маверикс" на своем паркете уступил в овертайме "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), несмотря на результативную игру словенского баскетболиста Луки Дончича, оформившего трипл-дабл.
Хоккей
Меньшиков дисквалифицирован на три матча чемпионата КХЛ
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) принял решение дисквалифицировать защитника челябинского "Трактора" Виталия Меньшикова на три матча регулярного чемпионата за грубую игру во встрече с нижегородским "Торпедо", сообщается на официальном сайте КХЛ.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Экономика
Сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ
C января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
Гаджеты
Samsung анонсировала премиальный 8K-телевизор
Пока что телевизор фигурирует под названием QLED 8K 2020.