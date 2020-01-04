Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаТранзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Объемы транзита российского газа через Украину в начале 2020 года снизились больше чем в пять раз по сравнению с их средними показателями в декабре.
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В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

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RT на русском05 января в 03:26

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

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В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51
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Криштиану Роналду забил три мяча в матче с «Кальяри»

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Армия и оружие

Германия выводит своих военных из Ирака

Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.
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Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
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Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
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Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года

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Тела шести человек обнаружены на месте пожара в поселке Нестерово в Раменском районе Подмосковья - там рано утром во вторник загорелись бытовки на территории тепличного комплекса.
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Слух: студия Marvel вернет на экраны одного из супергероев «Защитников»

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