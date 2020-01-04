Объемы транзита российского газа через Украину в начале 2020 года снизились больше чем в пять раз по сравнению с их средними показателями в декабре.

Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

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