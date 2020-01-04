Энергетика
Российская газетаТранзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз
Объемы транзита российского газа через Украину в начале 2020 года снизились больше чем в пять раз по сравнению с их средними показателями в декабре.
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Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Политика
Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
Общество
В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек
В столпотворении на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек.
Армия и оружие
ВС России получат бронемашины с безэкипажным боевым модулем
В 2020 году на вооружение Сухопутных войск России поступят партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Гаджеты
Раскрыт дизайн iPhone SE 2
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
Футбол
Криштиану Роналду забил три мяча в матче с «Кальяри»
Армия и оружие
Германия выводит своих военных из Ирака
Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.
Происшествия
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Политика
Reuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»
Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаза», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото
Недавно Бородина выложила провокационный пост в своем Инстаграм. К своему селфи телеведущая применила старящий фильтр.
Энергетика
Мировая конъюнктура глобальных рынков в 2020 году обеспечит России сверхприбыль
Мировой рынок сырья в 2020 году может принести экономике России сверхприбыли благодаря ценам на нефть и металлы, рассказал ФБА "Экономика сегодня" эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Политика
Дуда обсудил с правительством Польши отношения с Россией
Как отмечается, на совете затронута тема подготовки к 75-летию годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря Освенцим и «задачи исторической политики в контексте польско-российских отношений».
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
Общество
Илон Маск станцевал на заводе в Китае
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье
Тела шести человек обнаружены на месте пожара в поселке Нестерово в Раменском районе Подмосковья - там рано утром во вторник загорелись бытовки на территории тепличного комплекса.
Общество
Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве
В пресс-службе ЛДПР прокомментировали высказывания лидера партии Владимира Жириновского, назвавшего людей, которым он раздавал деньги во время прогулки по Красной площади, «крепостными и холопами».
Шоу-бизнес
Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья
На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Происшествия
В Свердловской области пропала пятнадцатилетняя девочка
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери
В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
Экономика
PwC предсказало «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году
Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз консалтингового агентства PwC.
Культура
Слух: студия Marvel вернет на экраны одного из супергероев «Защитников»
По более ранним слухам, сделка с Netflix подразумевала, что Marvel Studios придется подождать два года, прежде чем студия вернет себе права на использование этих героев.