с чего всё началось

Несмотря на сокращение поставок, «Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, сообщает РБК по заявлению главы газотранспортной компании Сергея Макогона.

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

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