Энергетика

Мой БрянскМой БрянскКиев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

Несмотря на сокращение поставок, «Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, сообщает РБК по заявлению главы газотранспортной компании Сергея Макогона.
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с чего всё началось
При этом компания получает оплату от российской стороны в полном объёме из расчёта 178 млн кубометров в сутки, сообщил
 Макогон на своей странице в Facebook.
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Армия и оружие

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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

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