Политика
РБККиев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета
В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Последняя запись погибшей украинской стюардессы растрогала Сеть
Последняя запись в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в катастрофе Boeing 737, растрогала Сеть.
Транспорт
Тарифы на проезд по ЗСД Петербурга за наличные вырастут в полтора раза
Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в 2020 году поднимутся примерно в 1,5 раза для автовладельцев без транспондера.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Происшествия
В Уфе врачи спасли беременную женщину с ранением в живот
В Уфе врачи роддома № 3 спасли женщину и ее ребенка.
Хоккей
Дубль Капризова принес ЦСКА победу над «Куньлунем»
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Политика
Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Политика
Суд повторно рассмотрит жалобу на итоги выборов президента Абхазии
Верховный суд Абхазии дал отвод судье Роману Кварчии — одному из трех судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате более 2 млрд рублей
Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Игры
На ПК вышло дополнение Iceborne к Monster Hunter: World
Запуск дополнения Iceborne к Monster Hunter: World состоялся на PlayStation 4 и Xbox One в сентябре, а уже в конце октября Capcom отчиталась о продажах в количестве 2,8 млн копий.
Биатлон
Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе
Составы мужской и женской сборных России на эстафетные гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе обнародовал Международный союз биатлонистов.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Армия и оружие
В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем
На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
Наука
Мозг сохранялся неповрежденным 2600 лет
Армия и оружие
WP: США планировали убийство еще одного иранского военачальника
Убийство главы иранского спецназа «Аль-Кудс» генерала Сулеймани могло быть частью ю более масштабной операции против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает 10 января Washington Post со ссылкой на свои источники.
Футбол
Российские клубы претендуют на полузащитника «Атлетико»
Как сообщает источник, мадридский клуб готов расстаться с Лемаром и 24-летний полузащитник может сменить клубную прописку уже в это зимнее трансферное окно.
Шоу-бизнес
Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете
После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.