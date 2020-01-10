Политика
РБККиев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета
В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.
Читать в источнике
Оценить187
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Армия и оружие
СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР
3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Игры
Возвращение социального стелса: что говорят в утечке об Assassin’s Creed про викингов
Политика
Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета
Общество
Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей
Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Авто
Готовится новая генерация Renault Sandero
Текущая генерация Sandero вышла 8 лет назад. Поэтому появление модернизированного варианта вполне логично.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Хоккей
«Йокерит» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
Хоккеисты финского "Йокерита" нанесли поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Таллине в рамках KHL World Games.
Авто
В Skoda показали новый кроссовер Skoda Vision IN
Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Политика
Зеленский подтвердил получение от США данных по авиакатастрофе в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что получил от представителей посольства США важную информацию относительно авиакатастрофы Boeing в Иране, которая может помочь в расследовании.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Футбол
Сантос на русском языке попрощался с ЦСКА
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова победил на шестом этапе ралли «Дакар»
Победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар 2020» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Ранее стало известно, что суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по итогам выборов президента.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова
По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Политика
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing
Украинские специалисты получили доступ к «черным ящикам» самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу после вылета из аэропорта Тегерана.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри решили стать финансово независимыми
Супружеская пара сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что решила сложить с себя полномочия старших членов британской королевской семьи и добиться финансовой независимости.
Общество
Роскосмос хочет взыскать более 12,8 млрд рублей с Центра Хруничева
Роскосмос намерен взыскать через суд с Центра имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию, более 12,8 млрд рублей.
Музыка
Димаш Кудайберген рассказал, что уходит от продюсера Игоря Крутого
Казахский певец Димаш Кудайберген решил уйти от Игоря Крутого и начать сотрудничать с популярным южнокорейским продюсером.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Политика
МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, которую Украина направила в связи с посещением российским президентом Владимиром Путиным Крыма.