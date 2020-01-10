Политика

РБКРБККиев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.
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