Во время последней связи с диспетчерами пилотов украинского самолёта, который разбился в Иране, полёт проходил штатно. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, известен точный момент последнего разговора пилота и диспетчеров, передаёт УНИАН.

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