Политика
RT на русскомНа Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Во время последней связи с диспетчерами пилотов украинского самолёта, который разбился в Иране, полёт проходил штатно. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, известен точный момент последнего разговора пилота и диспетчеров, передаёт УНИАН.
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Шоу-бизнес
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Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
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Оттава требует, чтобы США предоставили подробные объяснения необходимости убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили источники в канадском правительстве.
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Россияне вышли с национальным флагом на открытии юношеской Олимпиады
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Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снять сиквел
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Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера Персонаж из "Айболита" раздуется до четырех метров.
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Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки
Политика
Парламент Абахзии 11 января обсудит политическую ситуацию
Парламент Абхазии в субботу, 11 января, проведёт заседание, на котором состоится обсуждение текущей политической ситуации в республике.
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Происшествия
Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье, пишет Airporthaber без ссылки на источник.
Происшествия
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Два похищенных ювелирных изделия стоимостью свыше 9 миллионов евро предложили купить израильским детективам.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Россия усилила надзор на границе с Китаем из-за пневмонии
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российско-китайскую границу из-за случаев заболевания пневмонией в Китае.
Космос
Открыт первый в истории «внутривенерианский» астероид
Астрономы обнаружили первый в истории астероид, орбита которого целиком находится внутри орбиты Венеры.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Авто
Sony представила собственный автомобиль
Дебют концепта Sony Vision-S состоялся на выставке Consumer Electronics Show и стал большим сюрпризом, поскольку бренд до сих пор не проявлял интереса к созданию собственных автомобилей.
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На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Политика
Появилось видео с «черным ящиком» разбившегося украинского лайнера
Иранский новостной канал IRNN распространил видео, на котором, как утверждается, запечатлены «черные ящики» лайнера «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение после вылета из Тегерана 8 января.
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Общество
США захотели оштрафовать Boeing на 5,4 млн долларов
Федеральное управление гражданской авиации США хочет взыскать с Boeing 5,4 млн долларов, сообщает организация.
Армия и оружие
Апгрейд машины боевой: морпехи получат обновленную бронетехнику
Авто
В Toyota рассказали о новом Land Cruiser 300
В новом году топ-менеджер отдела маркетинга японской компании рассказал журналистам, что в новом поколение легендарного внедорожника будут использоваться более экологичные и высокоэффективные агрегаты.
Происшествия
В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине
Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Авто
Ravon пообещал выпустить конкурента Lada
Узбекская компания «Узавтосаноат», которая выпускает автомобили General Motors под брендом Ravon, планирует в ближайшее время представить абсолютно новый седан, который сможет потеснить Lada на рынках бывшего Советского Союза.