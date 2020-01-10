Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Во время последней связи с диспетчерами пилотов украинского самолёта, который разбился в Иране, полёт проходил штатно. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, известен точный момент последнего разговора пилота и диспетчеров, передаёт УНИАН.
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