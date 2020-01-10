Политика
РБККиев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета
В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.
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Политика
Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США
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Политика
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Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать.
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Помощь по ОМС стала шире и доступнее
Были также сокращены сроки ожидания диагностических исследований и получения специализированной медицинской помощи тем, у кого обнаружено или заподозрено онкологическое заболевание.
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Устроивший стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики ребенок убил учительницу и покончил с собой.
Политика
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Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Экономика
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Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
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Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
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Игры
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Бывший вице-президент игрового подразделения Microsoft Майкл Ибарра заявил, что купит PlayStation 5, а эксклюзивы Xbox будет проходить на ПК.
Армия и оружие
Путин призвал укрепить статус России как морской державы
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В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
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Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
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Машина скорой помощи столкнулась с автомобилями Jaguar и Mercedes на северо-востоке Москвы, в аварии травмы получил один человек.
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К выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» готовится ГАЗ
Горьковский автозавод (ГАЗ) приступил к модернизации производственных линий, на которых уже в 2020 году запустит производство нового низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City».