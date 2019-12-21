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Политика Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2» 17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Культура Как в юмористические шоу проникла политика Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.

Космос Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.

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