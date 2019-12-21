Политика

РБКРБККиев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
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«Газпром» согласился отдать долг «Нафтогазу»

Lenta.ruвчера в 16:01

Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

РБКвчера в 18:17

В офисе Зеленского заявили, что Россия выплатит $3 млрд «Нафтогазу»

RT на русскомвчера в 16:18

Киев сообщил о достижении договоренностей по выплате «Газпромом» долга в 3 млрд долларов

Эхо Москвы04:00

Помощник Зеленского заявил, что Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Коммерсантъвчера в 15:49

Помощник Зеленского заявил, что «Газпром» выплатит Украине $3 млрд

ТАССвчера в 15:45

Киев заявил, что Россия выплатит «Нафтогазу» три миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 15:36
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В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

РИА Новости вчера в 13:09
Политика

Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 03:50
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Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».
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Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
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Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
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Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
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36-летний режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал о реакции 38-летнего юмориста Гарика Харламова на интимную сцену с участием его супруги, 31-летней актрисы Кристины Асмус.
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ вчера в 10:35
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СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

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СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу близок к переходу в ЦСКА

В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей.
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Происшествия

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Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21

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В России упали продажи мандаринов

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Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
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Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
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Кабмин одобрил новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете

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Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии

Террористы осуществили три атаки на объекты нефтегазового комплекса в центральной части Сирии, сообщает официальное сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на заявление миннефти и минеральных ресурсов страны.
РИА Новости 03:49
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