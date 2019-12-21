Политика

РБКРБККиев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
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«Газпром» согласился отдать долг «Нафтогазу»

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«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд

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Эхо Москвы05:00

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Коммерсантъвчера в 15:49

Помощник Зеленского заявил, что «Газпром» выплатит Украине $3 млрд

ТАССвчера в 15:45

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РИА Новостивчера в 15:36
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Политика

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Компании «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий и отзыве исков по действующим контрактам для восстановления баланса сторон по решению Стокгольмского арбитража.
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Политика

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