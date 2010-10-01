Свою версию срыва намеченного масштабного обмена военнопленными между Донбассом и Руиной высказал главред свидомого портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Он заявил, что разногласия возникли из-за требований России освободить среди прочих отставного бойца ополчения ДНР Владимира Цемаха.

Происшествия В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка 18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.

Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу двух стран, сообщила, что Москва и Киев могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц.

Политика Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.

Экономика Рекордный урожай в России начал гнить В свою очередь источник, близкий трейдеру, рассказал, что в начале 2019 года Россельхознадзор отказал компании в выдаче фитосанитарных сертификатов в Нигерию из-за наличия в зерне грибка фузариоза.

Финансы Украина выплатит долг в $1,1 млрд «Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.

Здоровье Врачи в США заявили об эпидемии болезней из-за вейпов Более 210 человек в США заболели неопределенной болезнью, связанной с курением вейпов. Ситуацию уже назвали эпидемией.

Политика СМИ узнали о планах Белого дома «дискредитировать» враждебные медиа По данным The New York Times, в Белом доме намерены выискивать компрометирующую информацию и высказывания в социальных сетях, чтобы нанести вред репутации самих медиа и их сотрудников.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Авто Volkswagen объявила скидки на кроссовер Tiguan Volkswagen Tiguan стал доступен на российском рынке со скидкой до 60 тыс. рублей по цене от 2,099 млн рублей.

Происшествия Российских школьников заподозрили в подготовке теракта в годовщину Беслана На Урале в городе Кушва двое 16-летних подростков планировали теракт в местной школе и техникуме в день годовщины трагедии в Беслане.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли сверкнула грязными пятками Только поклонники Анджелины обрадовались, что она вновь подтвердила статус одной из самых красивых женщин мира, как актриса опять разочаровала фанатов.

Кино Скончалась актриса Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.

Футбол Экс-игрок «Зенита» Ходжаниязов хочет выступать за сборную Азербайджана Ходжаниязов являлся игроком «Зенита» в 2012–2015 годах. Он также выступал за петербургское «Динамо», «Балтику», «Урал» и датский «Орхус».

Футбол Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые он не получил в качестве подписного бонуса, когда продлевал контракт с испанцами летом 2016 года.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.

Культура Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.

Театры В «Ленкоме» рассказали о состоянии госпитализированного Марка Захарова Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров проведет еще несколько дней в больнице, куда его доставили две недели назад с воспалением легких.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Общество В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма Члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили площадку на месте снесенной телебашни из списка возможных мест под возведение собора, передает «Екатеринбург онлайн».