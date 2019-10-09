Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuКиев сорвал отвод сил в Донбассе, заявляют в ЛНР

Уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что украинские силовики сорвали отвод сил и средств в районе Золотого в Донбассе, передает Луганскинформцентр.
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