Армия и оружие
Газета.RuКиев сорвал отвод сил в Донбассе, заявляют в ЛНР
Уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что украинские силовики сорвали отвод сил и средств в районе Золотого в Донбассе, передает Луганскинформцентр.
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Армия и оружие
«Патриоты» пошли на Золотое, чтобы сорвать разведение сил на Донбассе
На Донбассе нацики решили сорвать разведение сил у населенного пункта Золотое.
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Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
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Пушков пошутил над публикацией NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Российский сенатор Алексей Пушков сравнил сообщения западных СМИ о секретных подразделениях российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Европе со сценарием плохого триллера.
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Елена Малышева назвала пять профессий с наибольшим риском инсульта
Елена Малышева в новом выпуске рассказала, специалисты каких профессий попадают в зону риска возникновения инсульта.
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
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Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
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"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
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Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
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Саудовская Аравия приготовилась к новым атакам на нефть
Компания Saudi Aramco к концу ноября восстановит производство нефти, пострадавшее из-за атаки дронов.
Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Общество
Гусмана удивили слова комика о взносах в КВН
Член жюри КВН Юлий Гусман заявил телеканалу "360", что ему ничего не известно о взносах, которые, по словам комика Нурлана Сабурова, должны платить команды за свои выступления.
Общество
В Black Star прокомментировали победу над L’One в суде
Рэпер Леван Горозия (L’One) может договориться с лейблом Black Star, которому проиграл ранее в суде.
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Политика
Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР
Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
Единоборства
Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне
Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.
Волейбол
Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.