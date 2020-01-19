с чего всё началось

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Политика Саррадж отказался от переговоров с Хафтаром на ливийской конференции Отмечается, что глава ПНС Ливии и командующий ЛНА оказались разочарованы форматом переговоров и отказались участвовать в совместной встрече в Берлине.

Общество Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Шоу-бизнес 300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Футбол Барселона — Гранада 0:0 (Перерыв) Тренерский штаб каталонской «Барселоны» во главе с Энрике Сетьеном определился с составом на домашний матч 20-го тура испанской Примеры с «Гранадой».

Политика Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.

Хоккей Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ Команда дивизиона Боброва одержала победу над сборной дивизиона Тарасова финальной игре на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Общество На следующей неделе в Москву вернется зима Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Экономика S&P подтвердило рейтинги России Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.