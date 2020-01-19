с чего всё началось

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Наука Таяние льда в Арктике оказывает влияние на климат в Сибири Группа ученых из Института земной коры СО РАН (Иркутск, Россия), Геологической службы Израиля и Оксфордского университета ( Британия) нашли прямую связь между уменьшением многолетнего арктического льда и климатическими изменениями в Сибири.

Политика Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.

Технологии Испытания новейшего американского дрона «Гремлин» показали на видео Компания Dynetics показала видео первого испытательного полета беспилотного аппарата X61A, который разрабатывается в рамках программы Gremlins совместно с Пентагоном.

Политика Генсек ООН призвал к срочному предотвращению гражданской войны в Ливии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта заявил, что настало время принять срочные меры по предотвращению полномасштабной гражданской войны в Ливии.

Шоу-бизнес Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение 37-летняя модель Наталья Водянова рассказала своим подписчикам на канале YouTube о том, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.

Экономика Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18% Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Политика Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с миллиардером в Швейцарии Бывшая супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.

Политика Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.